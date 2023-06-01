２カ月ぶりに金利低下 フラット３５
2023年06月01日14時42分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の６月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．７６～３．０９％（前月１．８３～３．０９％）、返済期間２０年以下は年１．３３～２．６６％（同１．４０～２．６６％）で、最低金利はいずれも２カ月ぶりに低下した。
２カ月ぶりに金利低下 フラット３５
2023年06月01日14時42分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の６月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．７６～３．０９％（前月１．８３～３．０９％）、返済期間２０年以下は年１．３３～２．６６％（同１．４０～２．６６％）で、最低金利はいずれも２カ月ぶりに低下した。
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