埼玉知事選で現職を県本部支持 公明
2023年06月01日11時39分
公明党は１日の中央幹事会で、８月６日投開票の埼玉県知事選で、再選を目指す現職の大野元裕氏（５９）の県本部支持を決めた。
埼玉知事選で現職を県本部支持 公明
2023年06月01日11時39分
公明党は１日の中央幹事会で、８月６日投開票の埼玉県知事選で、再選を目指す現職の大野元裕氏（５９）の県本部支持を決めた。
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