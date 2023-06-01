鹿児島・十島村で震度４
2023年06月01日11時53分
１日午前１１時２８分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝十島村
震度２＝鹿児島県屋久島町。
鹿児島・十島村で震度４
2023年06月01日11時53分
１日午前１１時２８分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝十島村
震度２＝鹿児島県屋久島町。
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