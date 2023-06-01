アマゾン、米当局と和解 個人情報巡り４３億円支払い
2023年06月01日09時52分
【シリコンバレー時事】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は３１日、米インターネット通販最大手アマゾン・ドット・コムグループを相手取って起こした個人情報の保護を巡る２件の訴訟について和解に達したと発表した。アマゾン側は計３０８０万ドル（約４３億円）の支払いに加え、情報管理の強化も求められる。
アマゾン、米当局と和解 個人情報巡り４３億円支払い
2023年06月01日09時52分
【シリコンバレー時事】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は３１日、米インターネット通販最大手アマゾン・ドット・コムグループを相手取って起こした個人情報の保護を巡る２件の訴訟について和解に達したと発表した。アマゾン側は計３０８０万ドル（約４３億円）の支払いに加え、情報管理の強化も求められる。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
アマゾン、米当局と和解 個人情報巡り４３億円支払い(06/01 09:52)
偵察衛星「近く軌道進入」 与正氏、再度の発射主張―北朝鮮(06/01 09:31)
米高官、「失敗でも学習」と警戒 北朝鮮の衛星打ち上げ(06/01 08:47)
濃縮ウランの保有急増 イラン核開発で報告―ＩＡＥＡ(06/01 08:38)
タリバン指導者、カタール首相と極秘会談か 外国首脳と初、孤立回避狙う(06/01 07:41)
米、ウクライナに追加軍事支援(06/01 07:39)
たばこ１本ずつに警告文 カナダ、世界初の規制導入(06/01 07:24)
ペンス氏、大統領選出馬へ 「元上司」トランプ氏に挑戦―米報道(06/01 07:20)
アプリ経済圏、１５７兆円 ２２年、２９％成長―米アップル(06/01 07:14)
南米地域統合の議論活性化 ブラジル主導、経済・環境に対応―ベネズエラで相違も(06/01 07:07)
正恩氏は１４０キロ超？ ＡＩで推定、睡眠障害も―韓国情報機関(06/01 07:03)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/01 07:00)
ＮＹ株、続落 債務上限採決に警戒感(06/01 06:35)
エベレストで奇跡の救助 山頂近く「死のゾーン」から―ネパール(06/01 06:03)
議会演説、ＡＩが作成 デンマーク首相「魅力的で恐ろしい」(06/01 05:37)
Ａ・パチーノさん、８３歳でパパに 米(06/01 05:34)
トヨタ、米電池工場に追加投資 ＥＶ生産強化へ３０００億円(06/01 05:30)
米景気「ほぼ変わらず」 判断据え置き―ＦＲＢ報告(06/01 05:25)
独ロ、領事館の大半閉鎖へ 公的機関職員数の制限で(06/01 00:23)
ＮＹ株、続落(05/31 22:52)
ウクライナ支援協議 ７月の首脳会議へ準備―ＮＡＴＯ外相会合(05/31 22:48)
ＮＹ円、１３９円台後半(05/31 22:32)
大統領にリンケービッチ外相 ラトビア(05/31 21:16)
「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談(05/31 20:46)
円、１４０円近辺 ロンドン外為(05/31 20:37)
近く追加発射か 「監視の目」実用化狙う―北朝鮮(05/31 20:32)
スーダン軍、停戦協議中断か 準軍事組織の「合意違反」非難(05/31 20:24)
北朝鮮、「衛星打ち上げ」失敗 事実上の弾道ミサイル―「早期に２回目」表明(05/31 20:21)
メディア関係者、殺害される マルコス政権下３人目―比(05/31 18:58)
北朝鮮を非難せず ミサイル発射で「対話」訴え―中国外務省(05/31 18:40)
ウォール・ストリート・ジャーナル