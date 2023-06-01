米高官、「失敗でも学習」と警戒 北朝鮮の衛星打ち上げ
2023年06月01日08時47分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のカービー戦略広報調整官は３１日の記者会見で、北朝鮮の衛星打ち上げについて、「失敗であれ成功であれ、金正恩（総書記）と彼の科学者、技術者たちは学習して改善し、地域の脅威となる軍事力を開発し続ける」と述べ、警戒心を示した。
その上で、米国は同盟・友好国と共に「訓練や脅威に対応する備えを含め、適切な軍事力を持つためにあらゆることをしていく」と語った。
米高官、「失敗でも学習」と警戒 北朝鮮の衛星打ち上げ
2023年06月01日08時47分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のカービー戦略広報調整官は３１日の記者会見で、北朝鮮の衛星打ち上げについて、「失敗であれ成功であれ、金正恩（総書記）と彼の科学者、技術者たちは学習して改善し、地域の脅威となる軍事力を開発し続ける」と述べ、警戒心を示した。
その上で、米国は同盟・友好国と共に「訓練や脅威に対応する備えを含め、適切な軍事力を持つためにあらゆることをしていく」と語った。
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