ペンス氏、大統領選出馬へ 「元上司」トランプ氏に挑戦―米報道
2023年06月01日07時20分
【ワシントン時事】米主要メディアは３１日、共和党のペンス前副大統領（６３）が６月７日に２０２４年大統領選への立候補を表明すると報じた。既に出馬した「元上司」のトランプ前大統領に挑戦する形だ。クリスティー前ニュージャージー州知事（６０）も６日の出馬表明が伝えられ、有力者の相次ぐ参戦で同党の候補者指名争いはにわかに熱を帯びてきた。
ペンス氏、大統領選出馬へ 「元上司」トランプ氏に挑戦―米報道
2023年06月01日07時20分
【ワシントン時事】米主要メディアは３１日、共和党のペンス前副大統領（６３）が６月７日に２０２４年大統領選への立候補を表明すると報じた。既に出馬した「元上司」のトランプ前大統領に挑戦する形だ。クリスティー前ニュージャージー州知事（６０）も６日の出馬表明が伝えられ、有力者の相次ぐ参戦で同党の候補者指名争いはにわかに熱を帯びてきた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル