サッカーＵ２０Ｗ杯第１０日（３０日、アルゼンチン・メンドサ）
2023年05月31日10時50分
▽決勝トーナメント１回戦
米 国 ４１―００ ニュージ
３―０ ーランド
イスラエ １０―００ ウズベキ
ル １―０ スタン
（時事）
サッカーＵ２０Ｗ杯第１０日（３０日、アルゼンチン・メンドサ）
2023年05月31日10時50分
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イスラエ １０―００ ウズベキ
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