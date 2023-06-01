【共通ニュース】

◆少子化対策５０００億円上積み 年３兆円台半ば 首相指示

◆中小６割超 賃上げ 人材確保や物価高対応 今年度

◆食品値上げ３５７５品目 引っ越しや家事代行も ６月

◆最新ＡＩ「人類絶滅のリスクに」 米団体が対策求め書簡 学者ら３５０人署名

◆民団脅迫 大学生有罪 「偏見にまみれ独善的」 徳島地裁判決

◆異物つまらせ園児死亡・重体 鹿児島・愛媛の保育園 リンゴ食べた後に事故

◆かっぱ寿司前社長有罪 東京地裁判決 データ取得「利欲的」

◆ゴーン被告逃亡 手助け３人無罪 トルコ、有罪から一転

〔日経〕

◆台湾安定へ「全ての措置」 米軍・自衛隊、即応力を強化 米国防長官(1)

◆リテール拡大「野望」裏目 遠のくライバルの背中 ゴールドマン、脱・投資銀依存で苦戦〔真相深層〕(2)

◆株の上昇率 日本首位 日経平均５月７％高 半導体けん引 消去法的な買いも(3)

◆円安にブレーキ 為替介入を警戒 財務省・金融庁・日銀が会合 米統計控え「けん制」の見方(9)

◆中国景気、回復力に陰り ５月景況感２ヵ月連続５０割れ 不動産低迷 雇用にも影(11)

◆ソニー系アニメ会社「アニプレックス」 実写作品に参入 「オリガミクス」買収 海外向け視野(15)

（続）