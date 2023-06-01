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１日の朝刊（都内最終版）☆２

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１日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年06月01日06時53分

【共通ニュース】
◆少子化対策５０００億円上積み　年３兆円台半ば　首相指示
◆中小６割超　賃上げ　人材確保や物価高対応　今年度
◆食品値上げ３５７５品目　引っ越しや家事代行も　６月
◆最新ＡＩ「人類絶滅のリスクに」　米団体が対策求め書簡　学者ら３５０人署名
◆民団脅迫　大学生有罪　「偏見にまみれ独善的」　徳島地裁判決
◆異物つまらせ園児死亡・重体　鹿児島・愛媛の保育園　リンゴ食べた後に事故
◆かっぱ寿司前社長有罪　東京地裁判決　データ取得「利欲的」
◆ゴーン被告逃亡　手助け３人無罪　トルコ、有罪から一転
〔日経〕
◆台湾安定へ「全ての措置」　米軍・自衛隊、即応力を強化　米国防長官(1)
◆リテール拡大「野望」裏目　遠のくライバルの背中　ゴールドマン、脱・投資銀依存で苦戦〔真相深層〕(2)
◆株の上昇率　日本首位　日経平均５月７％高　半導体けん引　消去法的な買いも(3)
◆円安にブレーキ　為替介入を警戒　財務省・金融庁・日銀が会合　米統計控え「けん制」の見方(9)
◆中国景気、回復力に陰り　５月景況感２ヵ月連続５０割れ　不動産低迷　雇用にも影(11)
◆ソニー系アニメ会社「アニプレックス」　実写作品に参入　「オリガミクス」買収　海外向け視野(15)
（続）

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