【ニューヨーク時事】トヨタ自動車は３１日、米ノースカロライナ州で建設中の車載電池工場の整備に２１億ドル（約３０００億円）を追加で投じると発表した。既に３８億ドルの投資を計画していたが、電気自動車（ＥＶ）の生産体制強化に向け、約１．５倍の計５９億ドルに引き上げる。