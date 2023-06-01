トヨタ、米電池工場に追加投資 ＥＶ生産強化へ３０００億円
2023年06月01日05時30分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車は３１日、米ノースカロライナ州で建設中の車載電池工場の整備に２１億ドル（約３０００億円）を追加で投じると発表した。既に３８億ドルの投資を計画していたが、電気自動車（ＥＶ）の生産体制強化に向け、約１．５倍の計５９億ドルに引き上げる。
トヨタ、米電池工場に追加投資 ＥＶ生産強化へ３０００億円
2023年06月01日05時30分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車は３１日、米ノースカロライナ州で建設中の車載電池工場の整備に２１億ドル（約３０００億円）を追加で投じると発表した。既に３８億ドルの投資を計画していたが、電気自動車（ＥＶ）の生産体制強化に向け、約１．５倍の計５９億ドルに引き上げる。
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