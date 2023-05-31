「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談
2023年05月31日20時46分
【ソウル時事】超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相は３１日、韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談した。菅氏は「日韓関係のさらなる発展のために努力していきたい」と表明。尹氏は「力強い賛同の言葉」を述べたという。会談後、菅氏が記者団に明らかにした。
「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談
2023年05月31日20時46分
【ソウル時事】超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相は３１日、韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談した。菅氏は「日韓関係のさらなる発展のために努力していきたい」と表明。尹氏は「力強い賛同の言葉」を述べたという。会談後、菅氏が記者団に明らかにした。
こんな記事も
北朝鮮の今
「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談(05/31 20:46)
政府、再発射へ警戒維持 「失敗」分析急ぐ―北朝鮮ミサイル(05/31 20:33)
近く追加発射か 「監視の目」実用化狙う―北朝鮮(05/31 20:32)
北朝鮮、「衛星打ち上げ」失敗 事実上の弾道ミサイル―「早期に２回目」表明(05/31 20:21)
北朝鮮を非難せず ミサイル発射で「対話」訴え―中国外務省(05/31 18:40)
政府、Ｊアラート「問題なし」 北朝鮮ミサイル対応で(05/31 18:03)
空自ＰＡＣ３、石垣島で展開せず 台風による倒壊懸念(05/31 18:02)
北朝鮮、「弾道ミサイル」発射 失敗し黄海落下―沖縄に警報、日本に飛来せず(05/31 14:51)
国連総長も発射非難(05/31 12:01)
早朝サイレンに緊張 困惑も、通常の出勤風景―北朝鮮ミサイル「いつまで続くのか」・沖縄(05/31 11:57)
拉致家族会「愚かな行為」 北朝鮮「ミサイル」発射に(05/31 11:56)
鳴り響く警報サイレン 避難所開設、ソウルでは誤発信―韓国(05/31 11:49)
「まだ気は抜けない」「想定内」 北「ミサイル」発射に防衛省(05/31 11:33)
日本政府、警戒態勢を維持 北朝鮮ミサイル、分析進める(05/31 11:21)
北朝鮮、発射準備か ３０日の衛星写真公開―米研究所(05/31 11:19)
米、北朝鮮を非難 「ＩＣＢＭ計画と関係」(05/31 11:07)
北朝鮮、６月に偵察衛星打ち上げ ３１日から予告期間―「軍事態勢強化」狙う(05/31 00:16)
政府、北朝鮮「衛星」発射で厳戒態勢 南西諸島に自衛隊、Ｊアラートも(05/30 20:30)
松野官房長官、迎撃含め対応 北朝鮮「衛星」打ち上げで(05/30 11:41)
「軍事衛星」来月打ち上げ 米国の行動追跡に不可欠―北朝鮮(05/30 09:49)
北朝鮮、事前通告で正当化 「軍事偵察衛星」打ち上げか(05/30 07:32)
拉致解決へ、北朝鮮と交渉模索 岸田首相「直轄でハイレベル協議」(05/30 07:03)
沖縄３離島に空自ＰＡＣ３ 教訓踏まえ前倒し準備―北朝鮮ミサイル(05/30 07:02)
中国、北朝鮮を擁護 「現状には原因」(05/29 20:35)
対北朝鮮で連携確認 日米韓高官が電話協議(05/29 17:57)
韓国「発射は不法行為」 北朝鮮に計画撤回要求(05/29 16:12)
北朝鮮、３１日以降ミサイル発射 「衛星」と通報、南西諸島通過か―浜田防衛相、自衛隊に破壊命令(05/29 16:09)
北朝鮮、拉致問題は「解決済み」 外務省次官が岸田首相に反発(05/29 12:26)
岸田首相、ハイレベル協議「詳細控える」 北朝鮮拉致問題の発言巡り(05/29 11:27)
米、北朝鮮に自制要求 衛星打ち上げ「国連決議違反」(05/29 11:02)