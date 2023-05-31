「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談
2023年05月31日20時46分
【ソウル時事】超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相は３１日、韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談した。菅氏は「日韓関係のさらなる発展のために努力していきたい」と表明。尹氏は「力強い賛同の言葉」を述べたという。会談後、菅氏が記者団に明らかにした。
「日韓関係発展」で一致 菅前首相、尹大統領と会談
2023年05月31日20時46分
【ソウル時事】超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相は３１日、韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談した。菅氏は「日韓関係のさらなる発展のために努力していきたい」と表明。尹氏は「力強い賛同の言葉」を述べたという。会談後、菅氏が記者団に明らかにした。
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