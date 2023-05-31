【ロンドン時事】３１日午前のロンドン外国為替市場では、米債務上限引き上げ法案の議会採決を控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４０円近辺に弱含んだ。正午現在は１３９円９５銭～１４０円０５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１４９円４０～５０銭と、５０銭の円高・ユーロ安。