ＪＲ西、社会人採用の年収を最大６割超上げ 人材確保へ待遇改善
2023年05月31日19時36分
ＪＲ西日本は３１日、７月以降に入社する社会人採用者を対象に、年収を最大で６割超引き上げると発表した。待遇改善により多様な人材を確保するのが狙い。
ＪＲ西、社会人採用の年収を最大６割超上げ 人材確保へ待遇改善
2023年05月31日19時36分
ＪＲ西日本は３１日、７月以降に入社する社会人採用者を対象に、年収を最大で６割超引き上げると発表した。待遇改善により多様な人材を確保するのが狙い。
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