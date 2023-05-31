【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は３１日の記者会見で、北朝鮮が同日行った事実上の弾道ミサイル発射に関連し、「対話の再開」によって地域の緊張緩和を図るべきだと主張した。毛氏は北朝鮮を非難せず、「（朝鮮）半島が現在の情勢に至った経緯は明らかだ」と強調。北朝鮮に非核化を迫る日米韓の対応に批判的な認識を示唆した上で、「（現状は）中国の見たくないものだ」と述べ、金正恩体制を擁護する態度をにじませた。