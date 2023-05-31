公明党が３１日に発表した次期衆院選小選挙区の公認候補は次の通り。（敬称略、現＝現職、新＝新人）

北海道１０区 稲津久＝現▽大阪３区 佐藤茂樹＝現▽大阪５区 国重徹＝現▽大阪６区 伊佐進一＝現▽大阪１６区 山本香苗＝新▽兵庫２区 赤羽一嘉＝現▽兵庫８区 中野洋昌＝現。