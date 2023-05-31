【ロンドン時事】３１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米債務上限引き上げ法案の議会採決を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１３９円７０～８０銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４９円１０～２０銭と、８０銭の円高・ユーロ安。