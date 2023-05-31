豪で改憲発議案が下院通過 先住民の地位、国民投票へ前進
2023年05月31日17時07分
【シドニー時事】オーストラリア下院は３１日の本会議で、先住民の地位確立のための憲法改正案を発議する法案を与党・労働党などの賛成多数で可決した。６月に上院でも可決されるのは確実な情勢で、アルバニージー政権が１０～１２月の実施を目指す国民投票に向けて前進した。
豪で改憲発議案が下院通過 先住民の地位、国民投票へ前進
2023年05月31日17時07分
【シドニー時事】オーストラリア下院は３１日の本会議で、先住民の地位確立のための憲法改正案を発議する法案を与党・労働党などの賛成多数で可決した。６月に上院でも可決されるのは確実な情勢で、アルバニージー政権が１０～１２月の実施を目指す国民投票に向けて前進した。
こんな記事も
国際用語
国際
北朝鮮を非難せず ミサイル発射で「対話」訴え―中国外務省(05/31 18:40)
新首都のロゴ発表 「生命の樹」表現―インドネシア(05/31 18:13)
「５月に入り主導権失う」 ロシア軍の現状分析―英国防省(05/31 18:04)
共青団トップに少数民族・阿氏 南シナ海の市長経験者―中国(05/31 17:45)
円、１３９円台後半 ロンドン外為(05/31 17:35)
豪で改憲発議案が下院通過 先住民の地位、国民投票へ前進(05/31 17:07)
「技術的検討で進展」 福島原発視察団が報告―韓国(05/31 16:18)
復活インバウンドを地方に ロンドンから魅力発信(05/31 15:45)
世界唯一「白いパンダ」撮影 中国・四川省(05/31 15:20)
北朝鮮、「弾道ミサイル」発射 失敗し黄海落下―沖縄に警報、日本に飛来せず(05/31 14:51)
領海に「スパイ」シロイルカ ロシア軍訓練か―スウェーデン(05/31 14:38)
カーター元大統領夫人、認知症に 米(05/31 14:09)
国連総長も発射非難(05/31 12:01)
鳴り響く警報サイレン 避難所開設、ソウルでは誤発信―韓国(05/31 11:49)
北朝鮮、発射準備か ３０日の衛星写真公開―米研究所(05/31 11:19)
米、北朝鮮を非難 「ＩＣＢＭ計画と関係」(05/31 11:07)
プーチン氏公邸もドローン標的か 「モスクワ初の大規模攻撃」―ロシア(05/31 11:03)
中国景況感、改善鈍く ２カ月連続節目割れ―５月(05/31 11:01)
赤字削減効果２１０兆円 債務上限合意で―米議会試算(05/31 10:43)
ＡＩに人類滅亡リスク 「核戦争と並ぶ優先課題」―米業界首脳ら(05/31 09:48)
ウクライナ原発保護で「５原則」 安保理会合で順守呼び掛け―ＩＡＥＡトップ(05/31 09:38)
７月中旬までの加盟「絶対に可能」 スウェーデン巡りＮＡＴＯ事務総長(05/31 08:16)
トーマス・バーゲンソール氏死去 アウシュビッツ生還の国際判事(05/31 07:28)
米エヌビディア、時価総額１兆ドル 生成ＡＩ拡大が追い風(05/31 07:21)
米中関係改善に冷や水 制裁問題で双方譲らず―国防相会談見送り(05/31 07:04)
ＮＹ円、１３９円台後半(05/31 06:51)
ＮＹ株、反落 米議会審議を懸念(05/31 06:28)
ＮＡＴＯ、コソボに７００人追加派遣 衝突で隊員３０人負傷(05/31 06:20)
米原油急落、７０ドル割れ(05/31 05:44)
ゴーン被告逃亡関与の３人無罪に ＰＪ操縦士ら、弁護士明かす―トルコ(05/31 00:29)
ウォール・ストリート・ジャーナル