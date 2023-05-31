【シドニー時事】オーストラリア下院は３１日の本会議で、先住民の地位確立のための憲法改正案を発議する法案を与党・労働党などの賛成多数で可決した。６月に上院でも可決されるのは確実な情勢で、アルバニージー政権が１０～１２月の実施を目指す国民投票に向けて前進した。