パ・リーグ公示（３１日） プロ野球
2023年05月31日16時24分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・尾形崇斗投手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ソフトバンク・オスナ投手（特例２０２３）
パ・リーグ公示（３１日） プロ野球
2023年05月31日16時24分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・尾形崇斗投手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ソフトバンク・オスナ投手（特例２０２３）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
１日の予告先発投手 プロ野球交流戦(05/31 17:40)
「両親助けたい」 ウクライナ出身の獅司―大相撲(05/31 17:15)
チケット２５０万枚を販売 開幕まで１００日―ラグビーＷ杯(05/31 17:06)
次期監督「みんなが求める人を」 退任の栗山氏が言及―侍ジャパン(05/31 17:06)
息子の出世「いい気分」 大相撲(05/31 17:00)
個性派ナイスネイチャが死ぬ ３５歳の「大往生」―競馬(05/31 16:56)
新大関「霧島」が誕生 師匠もしみじみ―大相撲(05/31 16:46)
オスナが特例で抹消 プロ野球・ソフトバンク(05/31 16:39)
日本選手の成績（３０日） 米大リーグ(05/31 16:31)
パ・リーグ公示（３１日） プロ野球(05/31 16:25)
パ・リーグ公示（３１日） プロ野球(05/31 16:24)
セ・リーグ公示（３１日） プロ野球(05/31 16:23)
セ・リーグ公示（３１日） プロ野球(05/31 16:23)
米大リーグ試合結果（３０日）(05/31 16:22)
石川「ベスト４目指す」 ネーションズリーグへ抱負―バレー男子(05/31 16:06)
バングーナガンデ、右足首負傷 Ｆ東京(05/31 15:59)
五輪とパラ、同じユニホームに 陸上(05/31 15:55)
五十嵐「１００％出せるように」 パリ五輪予選兼ねるＷＧ―サーフィン(05/31 15:50)
「乗り越えてよかった」 大関「霧島」との一問一答―大相撲(05/31 15:33)
早田「出し切った」 世界卓球メダリストが会見(05/31 15:20)
ブルージェイズの菊池、実った我慢の投球 ５回２失点、日米１００勝―米大リーグ(05/31 14:46)
レッドソックスの吉田「目標積み重ねていく」 ２０度目複数安打―米大リーグ(05/31 14:45)
エンゼルスの大谷、不調でも一発 米大リーグ(05/31 14:39)
３０日の日本選手 米大リーグ(05/31 14:38)
カブスの鈴木、攻守で存在感 米大リーグ(05/31 14:38)
米大リーグ・談話(05/31 14:20)
森下氏、ＪＦＬ更生研修 Ｇ大阪(05/31 14:15)
大谷が１３号ソロ 菊池、日米１００勝目―米大リーグ(05/31 13:14)
メッツ千賀、得意のマウンドで躍動 米大リーグ(05/31 12:24)
霧馬山「格好いい大関に」 大相撲(05/31 12:00)