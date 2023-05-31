維新、衆院選に新人３人
2023年05月31日15時17分
日本維新の会は３１日、次期衆院選の東京１０区に元豊島区議の永野裕子氏（５０）を擁立すると発表した。東京１４区には元鹿児島県指宿市議の斉藤佳代氏（４３）、千葉５区には一般社団法人代表の岸野智康氏（２８）をそれぞれ公認候補とすることも決めた。いずれも新人。
維新、衆院選に新人３人
2023年05月31日15時17分
日本維新の会は３１日、次期衆院選の東京１０区に元豊島区議の永野裕子氏（５０）を擁立すると発表した。東京１４区には元鹿児島県指宿市議の斉藤佳代氏（４３）、千葉５区には一般社団法人代表の岸野智康氏（２８）をそれぞれ公認候補とすることも決めた。いずれも新人。
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