宮古毎日新聞社長に山内氏
2023年05月31日16時31分
宮古毎日新聞社は３１日、株主総会を経て、山内忠会長が６月１日付で社長を兼任し、伊志嶺幹夫社長が相談役に退く人事を発表した。
山内 忠氏（やまうち・ただし）鶴見大歯学部卒。２００４年宮古毎日新聞社取締役。１６年会長。６３歳。
宮古毎日新聞社長に山内氏
2023年05月31日16時31分
宮古毎日新聞社は３１日、株主総会を経て、山内忠会長が６月１日付で社長を兼任し、伊志嶺幹夫社長が相談役に退く人事を発表した。
山内 忠氏（やまうち・ただし）鶴見大歯学部卒。２００４年宮古毎日新聞社取締役。１６年会長。６３歳。
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