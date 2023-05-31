宮古毎日新聞社長に山内氏
2023年05月31日16時31分
宮古毎日新聞社は３１日、株主総会を経て、山内忠会長が６月１日付で社長を兼任し、伊志嶺幹夫社長が相談役に退く人事を発表した。
山内 忠氏（やまうち・ただし）鶴見大歯学部卒。２００４年宮古毎日新聞社取締役。１６年会長。６３歳。
宮古毎日新聞社長に山内氏
2023年05月31日16時31分
宮古毎日新聞社は３１日、株主総会を経て、山内忠会長が６月１日付で社長を兼任し、伊志嶺幹夫社長が相談役に退く人事を発表した。
山内 忠氏（やまうち・ただし）鶴見大歯学部卒。２００４年宮古毎日新聞社取締役。１６年会長。６３歳。
こんな記事も
経済用語
経済
秋田銀と損保ジャパンが連携協定 地域経済の持続可能性強化で(05/31 17:03)
少子化対策、３．５兆円規模 予算上積み、財源は「年末結論」―戦略方針素案を提示へ・政府(05/31 16:39)
宮古毎日新聞社長に山内氏(05/31 16:31)
卵の卸値、５月も最高 供給不足で高止まり(05/31 16:23)
トヨタ、該当者を２６万人追加 車載端末データ漏えいの恐れ(05/31 16:03)
復活インバウンドを地方に ロンドンから魅力発信(05/31 15:45)
東京株、５日ぶり反落 一時５００円安、利益確定売り(05/31 15:40)
４４０円安の３万０８８７円８８銭 ３１日の平均株価(05/31 15:09)
ダイハツ、開発と認証部門を分離 不正再発防止へ組織改正(05/31 14:45)
大阪ガスと三井化学、ＣＯ２活用の事業化検討 年１００万トン回収(05/31 12:36)
お中元商戦が本格化 冷感グルメ充実―百貨店(05/31 12:26)
円相場、１３９円７７～７７銭 ３１日正午現在(05/31 12:08)
４月の鉱工業生産、０．４％低下 ３カ月ぶりマイナス(05/31 11:46)
３５１円安の３万０９７６円５４銭 ３１日午前の平均株価(05/31 11:41)
原発延長法が成立 ６０年超運転可能に―福島事故後のルール緩和(05/31 11:08)
高速道の有料５０年延長 改正特措法成立(05/31 10:33)
信託型は「給与」扱い 株式報酬課税、税率最大５５％―国税庁(05/31 09:53)
円相場、１３９円７９～７９銭 ３１日午前９時現在(05/31 09:06)
賃上げで分厚い中間層 日韓の民間外交強化―十倉経団連会長(05/31 07:06)
不正発覚で電動化に遅れ 「単独で戦うのは難しい」―日野自動車(05/31 07:05)
広島プロセス始動 生成ＡＩでルール作り―Ｇ７部会初会合(05/31 00:20)
東電管内、今夏も節電要請 他９地域は見送り―経産省(05/30 22:03)
日野自と三菱ふそう、経営統合へ 新会社設立、「対等な立場で」(05/30 21:53)
セブン、コールスローサラダ回収 金属片混入の恐れ(05/30 21:43)
「らくらくホン」民事再生 負債１２００億円、端末修理停止(05/30 21:03)
生成ＡＩ利用へ産業戦略 データ、半導体で支援―経産省(05/30 21:01)
電気代、最大２７００円値上げ ６月、認可反映―大手７社(05/30 20:50)
米債務上限、市場影響を注視 植田体制下での連携確認―政府・日銀(05/30 20:01)
中部電など、細胞凍結保存に関する共同研究(05/30 20:00)
ＡＩ・データ活用を推進 年内に行動計画―デジタル臨調(05/30 19:40)
ビジネスワイヤ
PR TIMES