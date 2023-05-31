北朝鮮、発射準備か ３０日の衛星写真公開―米研究所
2023年05月31日11時19分
【ワシントン時事】米シンクタンク戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は３０日、北朝鮮の北西部・東倉里にある「西海衛星発射場」の衛星写真を公開した。現地時間３０日に撮影された写真にはミサイルが写っていないものの、「軍事衛星」打ち上げの準備に使用されたとみられる運搬車両などが確認された。
北朝鮮、発射準備か ３０日の衛星写真公開―米研究所
2023年05月31日11時19分
【ワシントン時事】米シンクタンク戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は３０日、北朝鮮の北西部・東倉里にある「西海衛星発射場」の衛星写真を公開した。現地時間３０日に撮影された写真にはミサイルが写っていないものの、「軍事衛星」打ち上げの準備に使用されたとみられる運搬車両などが確認された。
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