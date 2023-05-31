〔日経〕

◆医療データ活用 同意不要に 感染症対策や創薬後押し 政府(1)

◆世界景気減速にシグナル 銅２割安 中国、しぼむ期待 米金利逆転 ４２年ぶり長さ 海運値崩れ 欧米向け鈍る(3)

◆厚生年金 パート適用拡大 ８１→８６％ 加入１３０万人増、試算 政府、企業の規模要件撤廃へ議論(5)

◆賃上げ「来年以降も継続」 経団連会長 就任３年目へ強調(5)

◆７月電気代 ７社が下げ 大手の６月比、２００～１２００円(5)

◆円安「適切に対応」 政府・日銀が３者会合(5)

〔日刊工業〕

◆日野自・三菱ふそう統合 水素技術など協業加速(1)

◆微生物製剤 生産能力１０倍 フレンドマイクローブ 排水の油脂分解(1)

◆次世代風車、海上で実証 Ｊパワーなど５社 ３２年商用化目指す(3)

〔鉄鋼新聞〕

◆２３年３月期主要鉄鋼５２社業績ランキング ＲＯＳ首位は大和工業 ５年連続 全体の６割増益、８社が最高益 原料高受け、価格転嫁進む(1)

◆使用済み乾電池リサイクル 東京製鉄など３社が実証実験 資源循環モデルを構築(1)

◆ニホンケミカル 造船用形鋼の加工能力増強 年内めど 本社工場（広島）に設備導入(2)

（続）