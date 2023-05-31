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３１日の朝刊（都内最終版）☆２

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３１日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年05月31日07時10分

〔日経〕
◆医療データ活用　同意不要に　感染症対策や創薬後押し　政府(1)
◆世界景気減速にシグナル　銅２割安　中国、しぼむ期待　米金利逆転　４２年ぶり長さ　海運値崩れ　欧米向け鈍る(3)
◆厚生年金　パート適用拡大　８１→８６％　加入１３０万人増、試算　政府、企業の規模要件撤廃へ議論(5)
◆賃上げ「来年以降も継続」　経団連会長　就任３年目へ強調(5)
◆７月電気代　７社が下げ　大手の６月比、２００～１２００円(5)
◆円安「適切に対応」　政府・日銀が３者会合(5)
〔日刊工業〕
◆日野自・三菱ふそう統合　水素技術など協業加速(1)
◆微生物製剤　生産能力１０倍　フレンドマイクローブ　排水の油脂分解(1)
◆次世代風車、海上で実証　Ｊパワーなど５社　３２年商用化目指す(3)
〔鉄鋼新聞〕
◆２３年３月期主要鉄鋼５２社業績ランキング　ＲＯＳ首位は大和工業　５年連続　全体の６割増益、８社が最高益　原料高受け、価格転嫁進む(1)
◆使用済み乾電池リサイクル　東京製鉄など３社が実証実験　資源循環モデルを構築(1)
◆ニホンケミカル　造船用形鋼の加工能力増強　年内めど　本社工場（広島）に設備導入(2)
（続）

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