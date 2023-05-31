７月に上海協力機構首脳会議 オンライン開催、ロ大統領訪印せず
2023年05月31日00時24分
７月に上海協力機構首脳会議 オンライン開催、ロ大統領訪印せず
2023年05月31日00時24分
こんな記事も
ウクライナ情勢
７月に上海協力機構首脳会議 オンライン開催、ロ大統領訪印せず(05/31 00:24)
モスクワにドローン攻撃 ２人負傷「ウクライナの脅し」―ロシア(05/30 23:25)
ウクライナに９億ドル融資で合意 ２３年のプラス成長予想―ＩＭＦ(05/30 23:19)
エルドアン外交が再始動 米ロ・ウクライナ首脳と電話会談―トルコ(05/30 17:27)
反転攻勢「決定下された」 大規模作戦、近く実施か―ウクライナ大統領(05/30 11:52)
柴原、混合複は米国選手とペア 全仏テニス(05/30 08:53)
ＣＦＥ条約破棄に署名 ロシア大統領(05/30 06:19)
プーチン氏、エルドアン氏続投に安堵 ロシア・ウクライナ仲介期待―トルコ大統領選(05/29 20:31)
ドローン攻撃続く 首都に弾道ミサイル―ウクライナ(05/29 20:22)
ロシア、米上院議員を指名手配 「金の使い方」発言に猛反発(05/29 18:30)
対ロ関係、引き続き重視へ スウェーデンＮＡＴＯ加盟が焦点―トルコ(05/29 13:31)
サバレンカ２回戦へ 全仏テニス開幕(05/28 23:21)
キーウへドローン攻撃 侵攻後で最大規模―ウクライナ(05/28 19:19)
イリヤ・カバコフ氏死去 旧ソ連出身の現代芸術家、８９歳(05/28 09:19)
戦時下ウクライナ伝える 非業の死遂げた写真家作品展―ＮＹ(05/28 07:07)
日本の追加制裁「不当」 ロシア外務省(05/27 21:27)
ウクライナ総司令官「領土取り戻す時」 反転攻勢を宣言か(05/27 20:31)
「占領地」承認が終戦条件 中国代表と会談のロシア次官(05/27 19:14)
ウクライナのＴＰＰ加入申請支持 閣僚会合でカナダ貿易相(05/27 10:46)
中国、「ロシアの占領」容認か 特別代表、欧州歴訪終える(05/27 07:59)
診療所にミサイル、３２人死傷 ゼレンスキー氏「人道への罪」―ウクライナ(05/27 07:53)
ロシア・ブラジル首脳が電話会談(05/27 01:11)
米国務長官、２９日から北欧歴訪 ヘルシンキで対ロ演説(05/26 23:43)
中国特別代表、ロシアで会談 ウクライナ・欧州歴訪を報告(05/26 21:12)
ロシア艦、無人ボートで損傷か ウクライナ報道、クリミア帰港(05/26 20:16)
大型変圧器など供与へ ウクライナ支援で岸田首相(05/26 19:23)