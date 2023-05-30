ソフトバンク１３得点 プロ野球・ソフトバンク―中日
2023年05月30日21時31分
ソフトバンクが今季最多１３得点で大勝。一回に１点を先制し、二回は甲斐、牧原大、近藤の適時打で４点。四回も牧原大の右前打などで３点を加え、六回も５点。大関が７回３失点で４勝目。中日は福谷ら投手陣が振るわず、守備も乱れた。
ソフトバンク１３得点 プロ野球・ソフトバンク―中日
2023年05月30日21時31分
ソフトバンクが今季最多１３得点で大勝。一回に１点を先制し、二回は甲斐、牧原大、近藤の適時打で４点。四回も牧原大の右前打などで３点を加え、六回も５点。大関が７回３失点で４勝目。中日は福谷ら投手陣が振るわず、守備も乱れた。
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