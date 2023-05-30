既存原発の「６０年超」運転を事実上可能にする「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）脱炭素電源法案」が３０日、参院経済産業委員会で与党の自民、公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決された。与党は３１日の本会議で可決、成立を目指す。