プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は３０日に開幕し、パ・リーグ球団の本拠地で６試合が行われた。

セ首位の阪神は西武と、パ首位のロッテは巨人と対戦。昨年の交流戦を制したヤクルトは日本ハムと顔を合わせた。オリックスは広島、ソフトバンクは中日、楽天はＤｅＮＡとの一戦。

交流戦は６月１８日まで各チームが１８試合を行い、勝率１位の優勝球団は賞金３０００万円を獲得する。