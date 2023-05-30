セ・パ交流戦が開幕 プロ野球
2023年05月30日18時38分
プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は３０日に開幕し、パ・リーグ球団の本拠地で６試合が行われた。
セ首位の阪神は西武と、パ首位のロッテは巨人と対戦。昨年の交流戦を制したヤクルトは日本ハムと顔を合わせた。オリックスは広島、ソフトバンクは中日、楽天はＤｅＮＡとの一戦。
交流戦は６月１８日まで各チームが１８試合を行い、勝率１位の優勝球団は賞金３０００万円を獲得する。
セ・パ交流戦が開幕 プロ野球
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プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は３０日に開幕し、パ・リーグ球団の本拠地で６試合が行われた。
セ首位の阪神は西武と、パ首位のロッテは巨人と対戦。昨年の交流戦を制したヤクルトは日本ハムと顔を合わせた。オリックスは広島、ソフトバンクは中日、楽天はＤｅＮＡとの一戦。
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