石川で震度４
2023年05月30日18時04分
３０日午後５時４９分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝珠洲市
震度２＝石川県能登町。
石川で震度４
2023年05月30日18時04分
３０日午後５時４９分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝珠洲市
震度２＝石川県能登町。
こんな記事も
社会用語
社会
民家から１億円余り盗む 容疑で男６人逮捕―熊本県警など(05/30 22:06)
「本当にうれしい」と原告 違憲判決に歓喜の涙―同性婚訴訟(05/30 21:21)
同性婚訴訟、再び「違憲」 「立法裁量の範囲超える」―４件目判決・名古屋地裁(05/30 20:44)
熊本で震度３(05/30 20:35)
静岡も減額取り消し 生活保護訴訟、全国１１件目―地裁(05/30 19:16)
鳥取県議を略式起訴 有権者に食品セット贈る―区検(05/30 19:15)
宮古島や沖縄本島接近へ 台風２号、暴風高波警戒―気象庁(05/30 19:08)
杉田衆院議員に賠償命令 ネット上発言巡り逆転判決―大阪高裁(05/30 18:51)
厚生年金の適用拡大議論 次期制度改革で―社保審部会(05/30 18:48)
皇后さまが「給桑」(05/30 18:42)
乳児にタオル巻き付け暴行 ３０代夫婦再逮捕―埼玉県警(05/30 18:40)
東京医大に二審も賠償命令 不正入試訴訟―東京高裁(05/30 18:31)
石川で震度４(05/30 18:04)
人身事故で逃走容疑、消防士逮捕 非番で酒飲み運転―警視庁(05/30 17:52)
新理事長に前田氏 日本記者クラブ(05/30 17:19)
被害女性に「髪の毛食え」 強要容疑で男再逮捕―大阪府警(05/30 17:17)
「関係改善に大きなステップ」 旭日旗掲げた護衛艦韓国入港―海上幕僚長(05/30 17:07)
米軍と連携、イージス艦配備 北朝鮮警戒―海自トップ(05/30 17:06)
退職すると心臓病リスク減少 「運動機会増」要因か―３５カ国１０万人調査・京都大など(05/30 16:30)
警官刺し傷、腕から心臓貫通 もう一人は右胸被弾、確定的殺意か―長野４人殺害(05/30 14:43)
「明確なルール化を」 生成ＡＩ巡り国大協会長(05/30 14:34)
同性婚訴訟、請求棄却 全国４件目判決―名古屋地裁(05/30 14:08)
全身布で巻かれた遺体 雑居ビル一室、２９歳女性―熊本(05/30 12:53)
在日米軍関係の刑法犯１０６件 ２２年、最多は沖縄―政府答弁書(05/30 12:01)
マイナ保険証、トラブル６割 導入医療機関を調査―保険医連合会(05/30 11:58)
失業率２．６％、３カ月ぶり改善 求人１．３２倍で横ばい―４月(05/30 11:40)
１．５億円脱税容疑で告発 都内の不動産売買会社―東京国税局(05/30 11:35)
九州南部が梅雨入り(05/30 11:10)
熱中症死者、３０年までに半減 高齢者向け対策を強化―政府(05/30 11:06)
警察署に消火器噴射疑い ３人逮捕、「友人逮捕の仕返し」―警視庁(05/30 10:59)