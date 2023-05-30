沖縄知事、岸田首相にかりゆし贈呈
2023年05月30日17時08分
岸田文雄首相は３０日、沖縄県の玉城デニー知事と首相官邸で面会し、沖縄発祥の「かりゆしウエア」の贈呈を受けた。ピンク色のかりゆしを受け取った首相は「素晴らしい色とデザイン」と称賛し、６月６日の閣議に着用して臨む考えを示した。
沖縄知事、岸田首相にかりゆし贈呈
2023年05月30日17時08分
岸田文雄首相は３０日、沖縄県の玉城デニー知事と首相官邸で面会し、沖縄発祥の「かりゆしウエア」の贈呈を受けた。ピンク色のかりゆしを受け取った首相は「素晴らしい色とデザイン」と称賛し、６月６日の閣議に着用して臨む考えを示した。
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