パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年05月30日16時21分
【出場選手登録】▽西武・川越誠司外野手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽西武・長谷川信哉内野手（特例２０２３）
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年05月30日16時21分
【出場選手登録】▽西武・川越誠司外野手（感染拡大防止特例２０２３）
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