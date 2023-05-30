セ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年05月30日16時19分
【出場選手登録】▽阪神・中川勇斗捕手、前川右京外野手、小野寺暖外野手▽巨人・高橋優貴投手▽広島・栗林良吏投手
セ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年05月30日16時19分
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