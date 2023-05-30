ＮＢＡプレーオフ（２９日）
2023年05月30日14時50分
【東カンファレンス決勝】
▽第７戦・ボストン（ヒート４勝３敗）
ヒ ー ト １０３ ２２―１５ ８４ セルティッ
３０―２６ クス
２４―２５
２７―１８
（ヒートはＮＢＡファイナル進出）
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（２９日）
2023年05月30日14時50分
【東カンファレンス決勝】
▽第７戦・ボストン（ヒート４勝３敗）
ヒ ー ト １０３ ２２―１５ ８４ セルティッ
３０―２６ クス
２４―２５
２７―１８
（ヒートはＮＢＡファイナル進出）
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