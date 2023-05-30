府省幹部に調査指示 ＯＢの再就職仲介―河野担当相
2023年05月30日12時30分
河野太郎国家公務員制度担当相は３０日の閣議後記者会見で、国土交通省の元事務次官が民間企業の役員人事に介入した問題を受け、各府省の現職幹部に対し、ＯＢの再就職あっせんの有無に関する調査を指示したことを明らかにした。２９日付で各府省に通知を発出。河野氏は「しっかり調査してもらう」と述べた。
府省幹部に調査指示 ＯＢの再就職仲介―河野担当相
2023年05月30日12時30分
河野太郎国家公務員制度担当相は３０日の閣議後記者会見で、国土交通省の元事務次官が民間企業の役員人事に介入した問題を受け、各府省の現職幹部に対し、ＯＢの再就職あっせんの有無に関する調査を指示したことを明らかにした。２９日付で各府省に通知を発出。河野氏は「しっかり調査してもらう」と述べた。
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