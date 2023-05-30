３０日午前の東京株式市場は、利益確定売りに押され、上げ一服となった。日経平均株価の午前の終値は前日比１１４円２７銭安の３万１１１９円２７銭と反落。東証プライム市場の全上場銘柄のうち８１％が値下がりした。