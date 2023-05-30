ドラフト会議は１０月２６日 プロ野球
2023年05月30日11時27分
日本野球機構は３０日、今年のプロ野球新人選択会議（ドラフト会議）を１０月２６日に行うと発表した。大正製薬が特別協賛する。
ドラフト会議は１０月２６日 プロ野球
2023年05月30日11時27分
日本野球機構は３０日、今年のプロ野球新人選択会議（ドラフト会議）を１０月２６日に行うと発表した。大正製薬が特別協賛する。
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