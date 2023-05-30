住友理工は３０日、設立１００周年の２０２９年度を最終年度とする経営ビジョンを発表した。電気自動車（ＥＶ）などの次世代モビリティー（移動手段）向けや環境配慮型の製品に力を入れ、連結売上高を７０００億円規模（２２年度は５４１０億円）に引き上げる。株主資本利益率（ＲＯＥ）は１０％以上（同４．１％）を目指す。