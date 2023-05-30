柴原、混合複は米国選手とペア 全仏テニス
2023年05月30日08時53分
【パリ時事】テニスの全仏オープンで混合ダブルスの組み合わせが２９日までに発表され、前回優勝の柴原瑛菜（橋本総業）はジャクソン・ウィズロー（米国）と組んで出場し、第５シードのリュドミラ・キチェノク（ウクライナ）マシュー・エブデン（オーストラリア）組と１回戦で対戦する。
柴原が昨年の全仏で組んだウェスレイ・コールホフ（オランダ）は、この種目にエントリーしなかった。
柴原、混合複は米国選手とペア 全仏テニス
2023年05月30日08時53分
【パリ時事】テニスの全仏オープンで混合ダブルスの組み合わせが２９日までに発表され、前回優勝の柴原瑛菜（橋本総業）はジャクソン・ウィズロー（米国）と組んで出場し、第５シードのリュドミラ・キチェノク（ウクライナ）マシュー・エブデン（オーストラリア）組と１回戦で対戦する。
柴原が昨年の全仏で組んだウェスレイ・コールホフ（オランダ）は、この種目にエントリーしなかった。
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