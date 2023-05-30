女子ゴルフの最新世界ランキングが２９日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上がり１３位となった。古江彩佳も一つ上げて１７位。２週連続で国内ツアーを制した山下美夢有は２１位から１９位に浮上した。笹生優花は４１位、渋野日向子は４３位。１位は高真栄（韓国）で変動なし。 （時事）