◆健全な情報空間へ提言 大学教授ら 生成ＡＩに懸念

◆エルドアン大統領再選 トルコ決選投票 強権 強まる恐れ

◆マイナ保険証「無効」１４２９件 医師団体調査 登録データ不備 いったん１０割負担請求２０４件

◆ＡＬＳ嘱託殺人 元医師、無罪を主張 別医師と共謀も否定 京都地裁初公判▽「責任他人に押しつけた」遺族

◆「ぼっち ばかにされ」 容疑者供述 思い込みか 長野立てこもり

【日経】

◆新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明 税率最大５５％に(1)

◆生成ＡＩ、ＯＥＣＤが指針 多国間ルール作成後押し(2)

◆米債務上限、妥協重ね合意 政権 医療保険の要件維持 共和 低所得層支援厳格に 議会通過へ党内説得急ぐ▽株高・円安進む 日経平均３１７円高(3)

◆７５歳以上医療費 原則２割負担を 歳出改革で少子化対策財源確保 財制審提言 国債頼みにクギ(5)

◆不動産ＩＤデータベース年内整備 物件取引や物流迅速に まず４４０市区町村 設備や災害リスク把握(5)

◆中国、航空強国へ一歩 国産旅客機「Ｃ９１９」就航 まず自国で実績 輸出へ虎視眈々▽部品供給元、４割が海外(14)（続）