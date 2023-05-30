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３０日の朝刊（都内最終版）☆２

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３０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年05月30日07時08分

◆健全な情報空間へ提言　大学教授ら　生成ＡＩに懸念
◆エルドアン大統領再選　トルコ決選投票　強権　強まる恐れ
◆マイナ保険証「無効」１４２９件　医師団体調査　登録データ不備　いったん１０割負担請求２０４件
◆ＡＬＳ嘱託殺人　元医師、無罪を主張　別医師と共謀も否定　京都地裁初公判▽「責任他人に押しつけた」遺族
◆「ぼっち　ばかにされ」　容疑者供述　思い込みか　長野立てこもり
【日経】
◆新型株式報酬は「給与」　国税庁が説明　税率最大５５％に(1)
◆生成ＡＩ、ＯＥＣＤが指針　多国間ルール作成後押し(2)
◆米債務上限、妥協重ね合意　政権　医療保険の要件維持　共和　低所得層支援厳格に　議会通過へ党内説得急ぐ▽株高・円安進む　日経平均３１７円高(3)
◆７５歳以上医療費　原則２割負担を　歳出改革で少子化対策財源確保　財制審提言　国債頼みにクギ(5)
◆不動産ＩＤデータベース年内整備　物件取引や物流迅速に　まず４４０市区町村　設備や災害リスク把握(5)
◆中国、航空強国へ一歩　国産旅客機「Ｃ９１９」就航　まず自国で実績　輸出へ虎視眈々▽部品供給元、４割が海外(14)（続）

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