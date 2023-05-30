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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月30日07時08分

【１面トップ】
〔朝日〕ＮＨＫ、未認可配信に９億円　予算計上　放送法抵触の可能性　ネットにＢＳ番組　指摘後執行停止
〔毎日〕「遺伝性」伝え叔母疎遠　重い判断　患者に〔がん治療のリアル　遺伝子でわかること〕
〔読売〕首相、秘書官長男を更迭　来月１日付　公邸忘年会で撮影　「行動不適切　けじめ」
〔日経〕ホンダ、ソフト人材倍増　トヨタは９０００人再教育　電動化の競争左右
〔産経〕北「衛星」打ち上げ通告　３１日～来月１１日　首相「安保理違反」
〔東京〕外苑造営　広く善意あり　山梨の民家に献金者名簿　大正時代貧富問わず　再開発「国民の声聞いて」
【他の１面独自記事】
◆内閣支持５０．４％ほぼ横ばい　サミットの首相「評価」７割超　本社・ＦＮＮ合同世論調査（産経）
【共通ニュース】
◆日朝　会えぬ理由ない　首脳会談巡り　北朝鮮高官談話▽拉致問題の解決　首相改めて意欲
◆１６～１８歳　扶養控除　見直し検討
◆有事に食料増産命令　平時から国産化推進　農水省、基本法改正中間まとめ
◆日銀保有の国債過去最大　５８１兆円　金利抑え込みで膨張　債務超過の懸念も▽ＥＴＦ処分難題（続）

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