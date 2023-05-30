【１面トップ】

〔朝日〕ＮＨＫ、未認可配信に９億円 予算計上 放送法抵触の可能性 ネットにＢＳ番組 指摘後執行停止

〔毎日〕「遺伝性」伝え叔母疎遠 重い判断 患者に〔がん治療のリアル 遺伝子でわかること〕

〔読売〕首相、秘書官長男を更迭 来月１日付 公邸忘年会で撮影 「行動不適切 けじめ」

〔日経〕ホンダ、ソフト人材倍増 トヨタは９０００人再教育 電動化の競争左右

〔産経〕北「衛星」打ち上げ通告 ３１日～来月１１日 首相「安保理違反」

〔東京〕外苑造営 広く善意あり 山梨の民家に献金者名簿 大正時代貧富問わず 再開発「国民の声聞いて」

【他の１面独自記事】

◆内閣支持５０．４％ほぼ横ばい サミットの首相「評価」７割超 本社・ＦＮＮ合同世論調査（産経）

【共通ニュース】

◆日朝 会えぬ理由ない 首脳会談巡り 北朝鮮高官談話▽拉致問題の解決 首相改めて意欲

◆１６～１８歳 扶養控除 見直し検討

◆有事に食料増産命令 平時から国産化推進 農水省、基本法改正中間まとめ

◆日銀保有の国債過去最大 ５８１兆円 金利抑え込みで膨張 債務超過の懸念も▽ＥＴＦ処分難題（続）