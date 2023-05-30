【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮労働党中央軍事委員会の李炳哲副委員長は２９日、「自衛力強化に関する立場」を発表し、「軍事偵察衛星１号機」を６月に打ち上げると表明した。米国や追従勢力の「危険な軍事行動」を「リアルタイムで追跡、監視、判別」し、北朝鮮の「軍事的な準備態勢を強化するのに不可欠だ」と主張した。朝鮮中央通信が３０日、報じた。