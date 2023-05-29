岸田首相、エルドアン氏のトルコ大統領再選で祝意
2023年05月29日21時04分
岸田首相、エルドアン氏のトルコ大統領再選で祝意
2023年05月29日21時04分
こんな記事も
政治用語
政治
「辞任は当然」「遅い」 首相長男更迭受け与野党(05/29 21:23)
自民、埼玉・愛知で公明支援伝達へ 協力解消巡り３０日再協議(05/29 21:08)
岸田首相、エルドアン氏のトルコ大統領再選で祝意(05/29 21:04)
骨太方針、来月７日に原案提示(05/29 20:45)
岸田首相、翔太郎秘書官更迭 公邸忘年会問題でけじめ(05/29 20:32)
ハラスメント府議、除名相当 「議員辞職を」―大阪維新代表(05/29 19:47)
北京で日本ＰＲイベント延期 コロナ第２波、Ｇ７も影響か(05/29 19:46)
河野デジタル相、５月に認識 マイナポイント付与ミス―参院委(05/29 19:21)
吉村大阪知事、岸田首相と面会 万博、ＩＲで意見交換(05/29 19:10)
首相動静（５月２９日）(05/29 19:08)
共産、衆院選候補１４人を発表(05/29 19:02)
海自艦、旭日旗掲げ釜山入港 尹政権「国際慣例」を尊重―韓国(05/29 18:17)
子ども予算、３０年までに倍増 公明が岸田首相に提言(05/29 18:14)
対北朝鮮で連携確認 日米韓高官が電話協議(05/29 17:57)
「あやめ娘」が岸田首相表敬(05/29 16:39)
北朝鮮、３１日以降ミサイル発射 「衛星」と通報、南西諸島通過か―浜田防衛相、自衛隊に破壊命令(05/29 16:09)
足立区長に現職５選 ５月の地方選挙(05/29 14:29)
静岡５区支部長に細野氏 自民県連(05/29 14:06)
北朝鮮、拉致問題は「解決済み」 外務省次官が岸田首相に反発(05/29 12:26)
エルドアン氏再選に祝意 松野官房長官(05/29 11:54)
岸田首相、ハイレベル協議「詳細控える」 北朝鮮拉致問題の発言巡り(05/29 11:27)
「三浦賞」１０年、いまだ受賞ゼロ 冒険家表彰、安倍政権が創設(05/29 07:03)
自公協力解消、拡大懸念も ３０日に幹事長会談、妥協案見えず(05/29 07:03)
首相動静（５月２８日）(05/28 22:08)
自民・遠藤氏、内閣不信任提出なら解散も(05/28 19:12)
新人４人が届け出 青森市長選(05/28 17:28)
社会保険料上げ「考えない」 茂木自民幹事長(05/28 16:28)
立民・共産に亀裂 「協力否定」「競合辞さず」―次期衆院選(05/28 07:05)
菅氏、静かに存在感アピール 自公「パイプ役」期待も(05/28 07:05)
首相動静（５月２７日）(05/27 22:09)