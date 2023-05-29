中国、北朝鮮を擁護 「現状には原因」
2023年05月29日20時35分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２９日の記者会見で「朝鮮半島が今日の情勢に至ったのには原因があり、各国は真剣に反省すべきだ」と述べた。「人工衛星」と称した弾道ミサイル発射を予告した北朝鮮の立場を擁護し、対北朝鮮で結束を強める日米韓などを暗に批判した。
中国、北朝鮮を擁護 「現状には原因」
2023年05月29日20時35分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２９日の記者会見で「朝鮮半島が今日の情勢に至ったのには原因があり、各国は真剣に反省すべきだ」と述べた。「人工衛星」と称した弾道ミサイル発射を予告した北朝鮮の立場を擁護し、対北朝鮮で結束を強める日米韓などを暗に批判した。
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