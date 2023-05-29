囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２５）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第２局が２８、２９日、秋田県能代市で打たれ、一力棋聖が２０１手で黒番中押し勝ちし、２連勝とした。第３局は６月６、７日に東京都内で打たれる。