映画スーパーマリオ、興収１００億円
2023年05月29日20時08分
公開中のアニメ映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の国内興行収入が１００億円を突破したと、配給の東宝東和が２９日発表した。４月２８日に公開され、５月２８日までの累計。洋画アニメでは「アナと雪の女王」（２０１４年）が３７日間で１００億円を超えたなどの例があるが、３１日間での到達は国内で最速という。
映画スーパーマリオ、興収１００億円
2023年05月29日20時08分
公開中のアニメ映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の国内興行収入が１００億円を突破したと、配給の東宝東和が２９日発表した。４月２８日に公開され、５月２８日までの累計。洋画アニメでは「アナと雪の女王」（２０１４年）が３７日間で１００億円を超えたなどの例があるが、３１日間での到達は国内で最速という。
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