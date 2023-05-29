【Ｊ１】（第１６節）

▽横浜Ｃ・近藤友喜▽湘南・舘幸希

【Ｊ２】（第１９節）

▽町田・平河悠▽岡山・バイス▽徳島・西谷和希

【Ｊ３】（第１２節）

▽ＹＳ横浜・中里崇宏▽松本・菊井悠介、野々村鷹人▽奈良・加藤徹也