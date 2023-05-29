Ｊリーグ出場停止選手（２９日）
2023年05月29日19時46分
【Ｊ１】（第１６節）
▽横浜Ｃ・近藤友喜▽湘南・舘幸希
【Ｊ２】（第１９節）
▽町田・平河悠▽岡山・バイス▽徳島・西谷和希
【Ｊ３】（第１２節）
▽ＹＳ横浜・中里崇宏▽松本・菊井悠介、野々村鷹人▽奈良・加藤徹也
Ｊリーグ出場停止選手（２９日）
2023年05月29日19時46分
【Ｊ１】（第１６節）
▽横浜Ｃ・近藤友喜▽湘南・舘幸希
【Ｊ２】（第１９節）
▽町田・平河悠▽岡山・バイス▽徳島・西谷和希
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▽ＹＳ横浜・中里崇宏▽松本・菊井悠介、野々村鷹人▽奈良・加藤徹也
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