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共産、衆院選候補１４人を発表

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共産、衆院選候補１４人を発表

2023年05月29日19時02分

　共産党は２９日、次期衆院選の候補予定者１４人を発表した。比例代表南関東ブロックに志位和夫委員長を擁立。赤嶺政賢氏は沖縄１区と比例代表九州ブロックの重複立候補とする。いずれも現職。他の候補は次の通り。（敬称略、現＝現職、元＝元職、新＝新人）

立民・共産に亀裂　「協力否定」「競合辞さず」―次期衆院選

　【選挙区】
　東京４区　谷川智行＝新▽同２０区　宮本徹＝現▽長野４区　長瀬由希子＝新
　【比例】
　東北　高橋千鶴子＝現、吉田恭子＝新▽北関東　塩川鉄也＝現、梅村早江子＝元▽南関東　畑野君枝＝元、斉藤和子＝元▽東海　本村伸子＝現、須山初美＝新▽九州　田村貴昭＝現。

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