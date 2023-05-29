共産党は２９日、次期衆院選の候補予定者１４人を発表した。比例代表南関東ブロックに志位和夫委員長を擁立。赤嶺政賢氏は沖縄１区と比例代表九州ブロックの重複立候補とする。いずれも現職。他の候補は次の通り。（敬称略、現＝現職、元＝元職、新＝新人）



立民・共産に亀裂 「協力否定」「競合辞さず」―次期衆院選

【選挙区】

東京４区 谷川智行＝新▽同２０区 宮本徹＝現▽長野４区 長瀬由希子＝新

【比例】

東北 高橋千鶴子＝現、吉田恭子＝新▽北関東 塩川鉄也＝現、梅村早江子＝元▽南関東 畑野君枝＝元、斉藤和子＝元▽東海 本村伸子＝現、須山初美＝新▽九州 田村貴昭＝現。