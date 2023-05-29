円相場、１４０円４６～４６銭 ２９日午後５時現在
2023年05月29日17時05分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円４６～４６銭と、前週末（１３９円５３～５３銭）に比べ９３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４０円４６～４６銭 ２９日午後５時現在
2023年05月29日17時05分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円４６～４６銭と、前週末（１３９円５３～５３銭）に比べ９３銭の円安・ドル高となった。
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