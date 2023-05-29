ダニエルが１回戦 全仏テニス
2023年05月29日16時12分
【パリ時事】テニスの全仏オープン第２日は２９日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス１回戦で世界ランキング１１２位のダニエル太郎（エイブル）は、同７７位のクリストファー・オコネル（オーストラリア）と対戦。
全豪オープン優勝のノバク・ジョコビッチ（セルビア）は、アレクサンダー・コバチェビッチ（米国）と初戦。
ダニエルが１回戦 全仏テニス
2023年05月29日16時12分
【パリ時事】テニスの全仏オープン第２日は２９日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス１回戦で世界ランキング１１２位のダニエル太郎（エイブル）は、同７７位のクリストファー・オコネル（オーストラリア）と対戦。
全豪オープン優勝のノバク・ジョコビッチ（セルビア）は、アレクサンダー・コバチェビッチ（米国）と初戦。
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