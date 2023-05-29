３０日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年05月29日15時18分
▽日本ハム・上原―ヤクルト・石川（エスコンフィールド）
▽楽天・則本―ＤｅＮＡ・今永（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・与座―阪神・村上（ベルーナドーム）
▽ロッテ・西野―巨人・平内（ゾゾマリン）
▽オリックス・山本―広島・大瀬良（京セラドーム大阪）
▽ソフトバンク・大関―中日・福谷（福岡ペイペイドーム）
３０日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年05月29日15時18分
▽日本ハム・上原―ヤクルト・石川（エスコンフィールド）
▽楽天・則本―ＤｅＮＡ・今永（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・与座―阪神・村上（ベルーナドーム）
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